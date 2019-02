Piccoli volontari compongono con le piantine la scritta 'Vicopisano'

Piccoli volontari e piccole volontarie di VicoVerde crescono. Sabato 15 febbraio, sotto un sole quasi primaverile, un gruppo di bambini e di bambine, coordinati dal presidente dell’associazione di volontariato dedita alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici e dell'ambiente, Guglielmo Grasso, si sono impegnati a realizzare un’aiuola didattica, uno dei progetti emersi durante il percorso partecipativo Bene (in) Comune, nel Parco del Volontariato, ai piedi della Torre del Soccorso di Vicopisano.

"Ancora non si vede bene - spiega Grasso - ma le piantine crescendo formeranno la scritta Vicopisano, per dare il benvenuto ai visitatori e ai turisti e rendere il Parco sempre più bello e accogliente per la comunità, i cittadini, le famiglie, i bambini e le bambine! Ed è solo l'inizio. E' bello vedere l'entusiasmo di così tanti bambini nel prendersi cura del verde, del parco in cui vengono a giocare, di queste piantine che cresceranno insieme a loro. Li ringrazio e ringrazio VicoVerde per tutto questo, direi che è il miglior benvenuto possibile per tutti coloro che verranno nel nostro borgo e anche per noi cittadini".

