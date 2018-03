Vicopisano, via Lante: da domenica 25 marzo torna attiva la Ztl

Dalla mattina di domenica 25 marzo, giorno in cui rientra in vigore l'ora solare, torna in attiva la Ztl in via Lante a Vicopisano. "Questa decisione - spiega l'assessore alla Polizia Municipale, Andrea Taccola - rientra fra gli accordi presi dall'Amministrazione, la Polizia Municipale e i cittadini residenti per valorizzare, nel periodo di maggiore luce anche l'aspetto turistico. A partire da fine ottobre, quando sarà di nuovo in vigore l'ora legale la Ztò sarà sospesa di nuovo. Per informazioni i cittadini possono rivolgersi alla Polizia Municipale: 050/798552, poliziamunicipale@comune. vicopisano.pi.it".

