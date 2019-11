Video hard ripreso con un cellulare in discoteca per l'ex portiere del Pisa

E' diventato un caso nazionale quello dell'ex portiere del Pisa Matteo Voltolini, oggi in forza alla Reggiana, ripreso con un cellulare in un bagno di una discoteca mentre era con una ragazza. Voltolini, domenica scorsa 17 novembre, ha passato la serata nel locale, quando ad un tratto si è rifugiato con la compagna per momenti di intimità. Qualcuno però ha immortalato la scena con il suo smartphone. Il video poi è iniziato a circolare in rete. Voltolini nel frattempo è stato sospeso per una settimana dalla società.

"Io credo di non aver fatto niente di male - ha spiegato Voltolini intervenendo a La Zanzara di Giuseppe Cruciani su Radio 24 - ma capisco il club perché è una cosa che fa clamore e abbiamo un regolamento interno da rispettare. Allo stesso tempo però sono sereno perché avrò modo di spiegare tutto. Non sapevo che ci fosse qualcuno che mi stava riprendendo, ho denunciato il fatto". Sui rapporti con la ragazza Voltolini ha precisato: "La frequento da parecchio tempo".

Sull'accaduto indaga la polizia postale che sarebbe sulle tracce dell'autore del video. L'ipotesi degli inquirenti è che l'autore abbia 'rubato' le immagini della scena di sesso tra i due allungandosi sopra la paratia del bagno e poi le abbia condivise.

Voltolini fu acquistato dal Pisa nel 2017. Nella stagione 2017/18 ha collezionato con i nerazzurri 17 presenze complessive. Nel 2018/19 ha giocato nell'Alma Juventus Fano, prima di approdare alla Reggiana.