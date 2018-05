Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Sono aperte tutti i giorni le Mura di Pisa recuperate. Orari: 9-19 in alta stagione, 9-21 il venerdì e il sabato da giugno ad agosto e 10-15.30 in bassa stagione. Biglietti: 3 euro, 5 euro con app. Gratuito per: disabili, accompagnatore di un portatore di handicap, insegnanti accompagnatori (2 ogni 15 studenti), bambini fino a 8 anni.