Verso la mezza maratona di Pisa: il campione europeo Meucci ci accompagna alla scoperta della città

Manca meno di un mese all'appuntamento con la Cetilar Pisa Half Marathon, la mezza maratona che si terrà il 14 ottobre a Pisa con la spettacolare conclusione in Piazza dei Miracoli. Oggi il pisano Daniele Meucci, campione europeo di maratona, insieme all’Associazione 'Per donare la vita onlus' di cui è testimonial il professor Ugo Boggi, ha presentato un video promozionale della gara e della città.

Una corsa attraverso le bellezze di Pisa dalla Piazza dei Miracoli, alla Chiesa della Spina al Parco di San Rossore, ai lungarni, guidati da un pisano che di strada ne ha fatta tanta, fino a diventare nel 2014 campione europeo di maratona. Un atleta che sempre è rimasto orgoglioso della sua città, tornando ogni anno a correre questa splendida mezza maratona che si snoda tra le strade più belle e caratteristiche di Pisa.

“Siamo grati a Daniele Meucci - dichiara il professor Ugo Boggi - per averci fatto da guida e da protagonista di questo video promozionale, realizzato in due versioni, una più breve di tipo più emozionale, uno spot già pubblicato sul sito web della manifestazione, e una un po’ più lunga, che costituisce un ottimo biglietto di presentazione della città in termini turistici, che presentiamo oggi per la prima volta. Crediamo importante per la città dar rilievo ad una manifestazione che, nel nome della solidarietà e della sensibilizzazione al dono degli organi, porta a Pisa migliaia di sportivi e appassionati, con risultati importanti, sia dal punto di vista competitivo, che dal punto di vista dell’immagine e del ritorno turistico alla città”.

“È con estremo piacere - dichiara l’assessore al Turismo Paolo Pesciatini - che ospitiamo qui in Comune la presentazione di questo bellissimo video di promozione della Pisa Half Marathon. Ringrazio il Professor Ugo Boggi e tutti gli organizzatori della manifestazione per aver creato negli anni un appuntamento così importante, partecipato e improntato ai valori della solidarietà. Un appuntamento che è diventato un’occasione di sviluppo della nostra città in termini di turismo sportivo davvero consistente. Pisa e la sua piazza dei Miracoli, così come il Parco di San Rossore e i lungarni, sono le vere protagoniste della corsa. Rappresentano la cornice ideale in cui poter coniugare la passione sportiva, il divertimento delle famiglie e dei ragazzi, visto che esiste anche la parte della corsa non competitiva e aperta a tutti, con l’occasione per chi viene da fuori, e sono ogni anno tanti, per visitare in maniera diversa una città d’arte, arricchita dalla vicinanza di un bellissimo parco naturale. Ringrazio Daniele Meucci per la sua partecipazione e per essersi prestato come protagonista di questo video che offre un uno splendido esempio di quanti modi possiamo trovare per rilanciare la nostra città nei circuiti del turismo nazionale e internazionale".

La Mezza Maratona Città di Pisa nasce per sensibilizzare alla donazione di organi e tessuti e per aiutare l'associazione Per Donare La Vita Onlus di raccogliere fondi a sostegno delle famiglie che vivono l'esperienza di un trapianto. L'associazione Per Donare La Vita Onlus nasce nel marzo del 2007 per assistere i pazienti coinvolti in terapie complesse assieme alle loro famiglie e promuovere la cultura della donazione d'organi organizzando diverse iniziative che coinvolgono direttamente i pazienti beneficiari di trapianto, unendo il nostro messaggio di solidarietà alla forza della loro testimonianza.