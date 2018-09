San Lorenzo alle Corti: case popolari più sicure grazie alla videosorveglianza

In dirittura di arrivo a Cascina il completamento del progetto di riqualificazione urbana del quartiere ERP di San Lorenzo alle Corti, programmato dall’Assessorato alle Politiche Abitative e Sociali.

Sono state installate tre telecamere di ultima generazione per garantire la sicurezza dell’area e la regolare conduzione dei rifiuti.

“Il quartiere popolare di San Lorenzo alle Corti dopo anni di degrado e trascuratezza della passata amministrazione del Partito Democratico, torna a vedere la luce - afferma l'assessore al Sociale Edoardo Ziello - qui, prima del nostro arrivo vi erano sei case fatiscenti denominate ‘case minime’ che erano diventate un vero e proprio ricettacolo di criminalità, senza contare che molti ci andavano a scaricare, in modo illecito i rifiuti, facendo diventare la zona una vera e propria discarica a cielo aperto, con la strada principale piena di crateri e voragini che rendevano difficoltoso l’arrivo degli inquilini alle proprie abitazioni". "Dopo un lavoro sfiancante sono riuscito a far demolire le case minime, sgomberando gli occupanti abusivi che il PD non ha mai voluto mandare via e rifare l’asfalto di tutta la via Corsica - prosegue Ziello - oggi, come promesso, ho fatto installare tre telecamere, di ultima generazione, che riusciranno a coprire tutta la zona sia per garantire la sicurezza degli abitanti ma anche per prevenire e reprimere episodi di scorretta conduzione dei rifiuti. Oltre alle telecamere stiamo per riattivare la domotica in modo tale da garantire un’assistenza migliore a tutti gli inquilini perché per la Lega le periferie sono al primo posto”.

“Esprimo la massima soddisfazione per la buona riuscita di questo percorso strategico per Cascina che sembrava impossibile, poiché stracolmo di questioni burocratiche che avevano lasciato la pratica in un cassetto da tantissimi anni - aggiunge il sindaco Susanna Ceccardi - grazie agli sgomberi effettuati, ai lavori completati e all’installazione delle telecamere siamo riusciti a restituire la dignità agli abitanti del quartiere che da troppi anni erano rimasti inascoltati e dimenticati dal PD. Un’attenzione particolare per i quartieri popolari che solo con la Lega si può avere. La nostra priorità, dopo aver garantito agli italiani i primi posti della graduatoria delle case popolari, è quella di rendere ancora più accoglienti e vivibili i quartieri popolari e ciò che è stato fatto a San Lorenzo alle Corti ne è l’esempio”.