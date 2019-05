Pontedera: la videosorveglianza si espande 'Fuori del Ponte'

Passi avanti nel sistema di videosorveglianza a Pontedera. Dopo gli interventi realizzati nell’area della stazione ferroviaria e in quella dei parcheggi vicini all’ospedale Lotti, è infatti stata completata la copertura del quartiere di Fuori del Ponte.

Le telecamere di puntamento già presenti nei pressi del Teatro Era sono state integrate con telecamere con vista panoramica e altre ne sono state aggiunte all’incrocio con via Pacinotti, lungo Viale Italia e in piazza Kennedy. Qui sono stati anche integrati nel sistema i dispositivi già presenti sull’edificio retrostante la Farmacia Comunale ed è partito l’iter per collocare un ulteriore 'occhio elettronico' a copertura dei giardini della Prata e della confinante via De Nicola.

I lavori in corso hanno permesso inoltre di collegare alla banda larga comunale la scuola materna di via Morandi e il Liceo linguistico e di attivare un punto di accesso al wi-fi gratuito nei giardini Baden Powell intorno ai giochi e alle casine.

Le telecamere installate (tutte di tipo megapixel) sono già a disposizione della Polizia Locale e a breve lo saranno anche per le altre forze dell’ordine, su una piattaforma di controllo unificata già predisposta per successivi ampliamenti del servizio anche in aree al momento non coperte.



I lavori stanno adesso proseguendo in questi giorni nel centro cittadino in piazza Martiri della Libertà, in piazza della Concordia e in piazza Gronchi.