Migliarino: attivo l'impianto di videosorveglianza nella zona industriale

E' attivo e a regime da un paio di settimane l'impianto di videosorveglianza nella zona Industriale di Migliarino, a Vecchiano. A darne l'annuncio ufficiale è ilsindaco Massimiliano Angori, nel corso di una conferenza stampa oggi 4 maggio, alla presenza della Forze dell'Ordine, tra cui il Comandante della Compagnia Provinciale dei Carabinieri di Pisa Maggiore Cristina Spina, il Comandante della Stazione Alessandro Bernardini e il comandante della Polizia Municipale Marcello Carrara.

"La nostra amministrazione - ha detto il primo cittadino - fin dal suo insediamento, si è impegnata attivamente sul tema della sicurezza, attraverso un programma d'incontri pubblici svolti nell'estate 2016 in tutti i centri abitati del territorio comunale con i rappresentati delle Forze dell'Ordine. Da febbraio 2017, inoltre, tra le altre cose, è stata attivata la zona a traffico limitato nella stessa zona industriale di Migliarino e adesso, con questo nuovo passaggio, andiamo a rafforzare il controllo dell'area con occhi elettronici e telecamere. Attraverso l'impianto di videosorveglianza contiamo di prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale".

La strumentazione servirà anche pertutelare gli immobili pubblici e contro atti di vandalismo o danneggiamento, più le infrazioni al Codice della Strada. "Si tratta di un impianto ben strutturato e gestito dal Comando della Polizia Municipale - ha aggiunto il sindaco - che ha visto la sua nascita grazie ad un percorso di sicurezza integrata, che ha coinvolto, attraverso un apposito accordo di partenariato, gli stessi imprenditori che hanno contribuito con una somma economica, una tantum, per ciascuna azienda, a realizzare l'apparato".

"Il progetto per la realizzazione dell'impianto è stato realizzato in più lotti - ha affermato il Comandante Marcello Carrara - l'apparato è costituito da un totale di 8 telecamere che sono gestite direttamente dal nostro Comando. Attualmente sono stati messi a punto e completamente definiti i due lotti del progetto, e cioè: è stata portata a termine l'installazione di 2 telecamere di sorveglianza con lettore targhe per il controllo degli accessi alla ZTL, che si vanno ad integrare alle telecamere poste sulle intersezioni di via Traversagna con via del Feo e via del Beccaccino, e di via della Bozza con via del Piviere e via della Pavoncella. E' stata, inoltre, adeguata la Centrale di Videosorveglianza comunale presso il comando della Polizia Municipale per immagazzinare e gestire i flussi di immagini/dati generati. In ottica di Sicurezza integrata, quindi, ad oggi, 25 aziende private di Migliarino, sulle 35 potenzialmente interessate, hanno sottoscritto un protocollo col Comune per la riqualificazione e manutenzione della zona industriale, sponsorizzando in particolare l'estensione dell'impianto comunale di videosorveglianza. Inoltre, 5 di queste hanno sottoscritto un ulteriore protocollo per fornire all'apparato comunale i dati delle riprese esterne effettuati dai loro sistemi di videosorveglianza. Tutte queste sono azioni, dunque, che andranno a maggiore beneficio della tutela della sicurezza pubblica e del decoro urbano della zona".