Vigili del Fuoco: il comando pisano onora i pompieri morti ad Alessandria

Onore ai caduti da parte del comando dei Vigili del Fuoco di Pisa che nella giornata di ieri, 8 novembre, ha omaggiato Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo, i tre pompieri scomparsi martedì nell’esplosione a Quargnento, nell'alessandrino. La cerimonia in occasione dei funerali solenni dei tre che si sono svolti nella cattedrale di Alessandria.

"In questa triste giornata - hanno fatto sapere dal comando dei Vigili del Fuoco di Pisa - molte sono state le testimonianze di solidarietà che abbiamo ricevuto. In particolare alla sala operativa 115 sono giunte numerosissime chiamate da persone senza distinzione di età che hanno manifestato la loro vicinanza in un momento così difficile per il corpo nazionale. Il comando vuole ringraziare pubblicamente tutte queste persone e tutti coloro che in qualche modo hanno avuto un pensiero per i tre fratelli vittime della tragedia di Alessandria".