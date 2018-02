Crespina-Lorenzana, cavalla intrappolata nella melma: intervengono i Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Cascina e della sede centrale di Pisa sono intervenuti intorno alle 13 di oggi, lunedì 5 febbraio, in via la Leccia, nelle campagne di Cenaia, per soccorrere una cavalla di 22 anni di nome Malaga, di 600 chili. L'animale era rimasto bloccato in un campo pieno di melma e non riusciva più a riprendersi, ormai stremato dalla fatica. Per liberare la cavalla si è resa necessaria l’assistenza di una veterinaria e delle brache appositamente fatte arrivare dal comando di Lucca. Dopo circa due ore e mezzo di lavoro la cavalla è stata recuparata ed ora è in buone condizioni.