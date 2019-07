Maltempo: decine gli interventi dei Vigili del Fuoco in tutta la provincia

Sono stati decine gli interventi effettuati ieri, 27 luglio, dai Vigili del Fuoco in provincia di Pisa che hanno riguardato principalmente i danni causati dal vento ad alberi, cornicioni e tegole pericolanti. Alle 19 circa gli interventi effettuati erano già una trentina.

Tra quelli più rilevanti si segnala quello avvenuto in via del Brennero, a Pisa, per la caduta di un albero sulla strada che ha comportato la momentanea interruzione della circolazione. Situazione analoga anche in via della Bigattiera: anche in questo caso per la caduta di un albero sul ciglio stradale.

Nelle campagne di Volterra, invece, alcuni fulmini hanno alimentato principi d'incendio di sterpaglie che hanno costretto ai vigili del fuoco di intervenire in più punti per domare le fiamme. A Lajatico i pompieri sono intervenuti per rimuovere alcune macchine rimaste impantanate nel fango al Teatro del Silenzio. Durante la notte appena trascorsa non si segnalano invece interventi di rilievo.