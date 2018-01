Dea bendata a Cisanello: acquista un gratta e vinci e si porta a casa 500 mila euro

Una vincita che cambia la vita. Un giovane è stato letteralmente baciato dalla fortuna in una tabaccheria di Cisanello, in via Valmigli. Dopo aver acquistato un biglietto del gratta e vinci da 5 euro e aver grattato il tagliando, il giovane si è reso conto della straordinaria vincita di 500mila euro. E' successo venerdì 12 gennaio nelle ore serali. Si tratta di di una delle vincite più ricche avvenute in zona negli ultimi anni.