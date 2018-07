Compra banane al supermercato e vince un viaggio in Costa Rica

Ha ritirato il suo bel premio nel punto vendita Panorama di Pontedera la signora Tiziana Bracci.

Dal 19 aprile al 1 maggio 2018 tutti i clienti Pam Panorama possessori della carta fedeltà 'Carta per Te' hanno potuto partecipare al concorso 'Vola in Costa Rica', che metteva in palio un esclusivo viaggio per due persone, della durata di 10 giorni, alla scoperta della natura incontaminata di uno dei più bei paesi dell’America Centrale.

La meccanica del concorso era molto semplice: bastava acquistare le banane sfuse Del Monte in un qualsiasi punto vendita Pam o Panorama e presentare la 'Carta per Te' al momento del pagamento, per accedere automaticamente all’estrazione. E più banane venivano acquistate, maggiori erano le possibilità di vittoria: ad ogni acquisto, infatti, corrispondeva una possibilità di estrazione.

Il 15 maggio è stato così infine estratto il nome della fortunata vincitrice, premiata pochi giorni fa in provincia di Pisa: la signora Tiziana, cliente affezionata del Panorama di Pontedera, che si è detta entusiasta per l’inaspettata vittoria e che non vede l’ora di prenotare la propria vacanza per partecipare a tutte le attività organizzate per lei in Costa Rica.

Il viaggio, infatti, non prevede solo relax su spiagge paradisiache, ma anche numerose escursioni, tra cui diverse passeggiate nella foresta e soprattutto una visita in una riserva naturalistica, dove sarà possibile visitare una piantagione di banane e conoscere il viaggio che questo frutto fa dalla coltivazione ai reparti ortofrutta dei supermercati.