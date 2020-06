Contest 'Pisa città ideale': la foto vincitrice si chiama 'Magari...'

Si è concluso il sondaggio Social per la scelta della migliore fotografia del contest fotografico 'Pisa città ideale', lanciato dal Comune di Pisa, che ha visto la partecipazione di oltre 100 fotografi da tutta Italia e anche da paesi europei e extraeuropei. Ha vinto 'Magari…', suggestiva immagine in bianco e nero di Eduardo Marcos Ezequiel Simaro, argentino di Azul, in provincia di Buenos Aires, che ritrae un bambino con il suo triciclo che cammina in mezzo alla città.

"Il trionfo dell’elemento umano - è il commento di Massimo Sestini, presidente della commissione giudicatrice che ha selezionato 12 fotografie tra quelle partecipanti - questo concorso ha visto premiare, dal pubblico più eterogeneo, l’immagine che fotografa un bambino di spalle, con la sua piccolissima bicicletta a rotelle, in mezzo al camminare delle persone in una via del centro città. Un bianco e nero potente, ben equilibrato anche se, più che mai doveroso dirlo, tra le immagini finaliste vi sono stati bellissimi scatti da parte di grandi autori. Alla fine, su tutte, ha prevalso la semplicità umana dell’immagine, quell’umanesimo che trovò le sue basi nelle riflessioni dei filosofi greci sull'esistenza proprio dell’essere. Semplicemente, il gusto del pubblico, nel valutare, scegliere, decidere quale la foto vincitrice, è rimasto più sensibile all'esistenza dell’uomo. Questo, e fa piacere a dirlo, è un segno straordinario. In particolare modo, ancora più, se legato a questi tempi".

Sui Social, dopo le prime votazioni tra le 12 fotografie selezionate, erano rimaste in gara solo due, 'La festa più bella' e 'Magari…', totalizzando 2.894 voti validi, di cui 2.082 su Facebook e 812 su Instagram. La foto 'Magari…' ha vinto in entrambi i Social ottenendo 1.112 voti su Facebook (53%) e 451 voti su Instagram (56%), mentre l’altra foto ha avuto 970 voti su Facebook (47%) e 361 su Instagram (44%).

Nella sua mail di partecipazione, il vincitore Eduardo Marcos Ezequiel Simaro spiega di essere un medico pediatra, di avere studiato a Pisa per un master nel 2016/17 e pertanto di essere rimasto affezionato alla città tanto da averla eletta insieme alla sua famiglia la sua 'città ideale'. "La mia famiglia (mia moglie e i miei 4 figli) e io abbiamo vissuto a Pisa 2016/2017, siamo una famiglia Italo-argentina e io ho fatto una master in Università di Pisa, quindi in più Pisa è diventata in la nostra città ideale in Italia. Questa foto la abbiamo scattata nel luglio 2017 in la strada Borgo Stretto e sta il più piccolo de miei figli con la sua bicicletta. Adesso noi desideriamo per voi tutti il meglio e che presto torneremo a una vita normale".

"Siamo molto soddisfatti di questa prima edizione del contest fotografico dedicato a ‘Pisa città ideale’ - dice Paolo Pesciatini, assessore al turismo - che ha visto una grande e appassionata partecipazione anche da parte di tanti cittadini stranieri che confermano la vocazione internazionale della città. Ho condiviso la scelta della commissione così come mi piace la suggestiva foto in bianco e nero che ha prevalso nel sondaggio Social, anch’esso molto partecipato. Congratulazioni al medico argentino vincitore che scrive di amare la nostra città dopo averci studiato, a conferma che Pisa è, nel mondo, città simbolo di formazione di alta qualità e di un turismo che deve sempre di più orientarsi anche verso mercati emergenti come ad esempio il sud America".