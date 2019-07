Lotterie: vinti 200mila euro ed una casa a San Giuliano Terme

Mentre si celebravano i cinquant'anni dal primo sbarco sulla luna, nel concorso di sabato 20 luglio, un fortunato giocatore ha azzeccato la combinazione estratta al concorso VinciCasa. Cinque numeri, 7 - 23 - 24 - 27 - 28, per una vincita che cambia la vita: una casa e 200mila euro.

E' il premio di VinciCasa, per complessivi 500mila euro. La giocata fortunata è stata fatta presso il punto di vendita Sisal Bar Sport, situato in via Calcesana 160 a San Giuliano Terme. Si tratta della 111ª vincita dall'istituzione del concorso.