Non rispetta più volte il divieto di dimora a Pisa: 26enne finisce in carcere

Nel pomeriggio di ieri , 3 gennaio, i Carabinieri di Pisa hanno arrestato un 26enne del Gambia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Pisa. Il giovane, già sottoposto alla misura del divieto di dimora nel comune di Pisa per reati attinenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, si è reso responsabile di ripetute violazioni delle prescrizioni.

Gli episodi sono stati segnalati all'Autorità Giudiziaria, che quindi ha disposto l'aggravamento della misura cautelare. Dopo le formalità di rito lo straniero è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Pisa.