Aeroporto: soldi nascosti nelle scatole di biscotti o nei libri

Denaro nascosto nella fodera del bagaglio, nelle pagine dei libri e agende personali, in scatole di biscotti, in contenitori di salviettine rinfrescanti o di prodotti per l'igiene personale. Sono tanti gli espedienti utilizzati dai passeggeri in transito dall'aeroporto di Pisa per nascondere le banconote.

I funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli (Adm) e i militari della Guardia di Finanza in servizio presso il 'Galilei' hanno contestato, dallo scorso mese di maggio in poi, 88 violazioni valutarie relative a somme rinvenute per un totale di 1.143.646,51 euro che hanno comportato sanzioni amministrative per un totale di 29.284,94 euro nonchè importi sequestrati pari a 23.115 euro.

In genere il denaro, spiega la nota dell'Adm, è stato rinvenuto all'interno del bagaglio a mano o direttamente sul passeggero. In alcuni casi, tuttavia, sono stati escogitati espedienti più originali per cercare di farla franca.