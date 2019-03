Ubriaco prende a calci i Carabinieri in un bar

Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 12 marzo, a Castelfranco di Sotto, i Carabinieri hanno arrestato per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali un uomo italiano di 42 anni. I militari sono intervenuti a seguito di una richiesta d’intervento del gestore di un bar, il quale segnalava la presenza di una persona all’interno del locale, che, in stato di agitazione fisica dovuta all’assunzione di alcol, disturbava gli altri avventori.



Alla richiesta dei documenti da parte dei Carabinieri l'uomo ha cominciato subito a rivolgere frasi offensive contro i militari, per poi scagliarsi contro di loro, spingendoli e colpendoli con calci. E' stato bloccato e arrestato.



Entrambi i Carabinieri intervenuti hanno riportato lievi lesioni, giudicate guaribili in cinque giorni, mentre il 42enne è stato trasportato presso l’ospedale di Pescia, da dove successivamente è stato dimesso con diagnosi di 'abuso etilico' con un valore di 3,18 g/l.

Dopo le formalità di rito, è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo disposto per questa mattina davanti al Tribunale di Pisa.