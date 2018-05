Violenze contro la compagna: 36enne allontanato da casa

Un uomo di 36 anni è stato allontanato dalla casa familiare con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, eseguito dalla Polizia stamani 19 maggio, per maltrattamenti e lesioni nei confronti dalla compagna.

La donna viveva da anni in un clima di terrore, riferiscono gli inquirenti. La situazione è peggiorata negli ultimi tempi, con a farne le spese inevitabilmente anche la piccola figlia di due anni. La donna sarebbe stata oggetto di aggressioni violente che la hanno costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso, fino alla denuncia dei fatti.

Fra gli episodi più gravi la Polizia segnala un tentativo di strangolamento con un asciugamano e minacce con l'uso di un pugnale. Durante l'esecuzione della misura cautelare gli agenti hanno trovato proprio quest'arma. L'uomo, già noto per i suoi trascorsi negli ambienti dello spaccio e per la sua aggressività, è stato quindi allontanato dall'abitazione con l'ammonizione di non avvicinarsi.