Brutto male per una 15enne: 'Insieme per sognare' si impegna per trovare i fondi per le cure

Un nuovo impegno per il progetto benefico 'Insieme per sognare', un altro caso urgente per aiutare un giovanissimo in difficoltà. Il gruppo pisano questa volta si spende per Virginia Tarantola, ragazzina di 15 anni di Castiglioncello (Livorno) alla quale è stato diagnosticato un Glioblastoma Multiforme, un tumore particolarmente aggressivo al cervello. Ha già sostenuto una prima operazione al Meyer di Firenze, dove è ancora in cura, tuttavia la speranza risiede in nuove cure all'estero, purtroppo molto costose. E' attiva una raccolta fondi, con l'obiettivo di raggiungere la cifra di 150mila euro.

"Contro un mostro infame - è l'appello lanciato da 'Insieme per sognare' - Virginia ha bisogno di un intervento chirurgico molto delicato e dovrà farlo negli Usa, il costo è molto alto circa 150mila euro, molto è stato fatto ma la famiglia ha bisogno ancora di uno sforzo del popolo per sperare, noi non ci siamo tirati indietro e abbiamo deciso di aiutarli intanto facendo girare la notizia e poi appena possibile con alcune iniziative anche in concreto".

Per donazioni dirette alla fagmilia: Banco BPM - Rosignano Solvay, Tarantola Virginia, IBAN: IT17L0503425104000000002243.