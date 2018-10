Università: studentessa pisana vince il concorso 'Giovani talenti per l'Italia, l'Europa, il mondo'

Virginia Volpi, studentessa di Scienze politiche dell’Università di Pisa, si è classificata prima al concorso 'Giovani talenti per l'Italia, l'Europa, il mondo' dell’Istituto Affari Internazionali (IAI). La premiazione ufficiale si è svolta a Roma il 10 ottobre scorso alla presenza di studiosi e autorità.

Virginia Volpi, 22 anni nata a Pisa, si è aggiudicata un tirocinio retribuito di tre mesi nella sede dell’IAI a Roma e la pubblicazione del saggio con cui ha vinto intitolato 'Unione di stati ma non di intenti. Se si rompe la comune visione europea'.

Per lo stage, che sta già svolgendo da settembre, è seguita come tutor dalla professoressa Sara Poli dell’Università di Pisa.