I comandanti delle basi americane di Vicenza e Camp Darby in visita a Pisa

Questa mattina, 7 febbraio, i comandanti delle basi americane di Vicenza e Camp Darby hanno incontrato le autorità cittadine per una visita di cortesia istituzionale, prima in Questura e poi a Palazzo Gambacorti. Il Comandante della Guarnigione U.S. Army Italy Colonnello Erik Berdy, che da qualche mese ne ha assunto il comando, è stato accompagnato dal Colonnello Renato Vaira, comandante dell'installazione presso la sede di Derby, insieme alla manager responsabile Catherine Miller. Presente anche il console generale degli Stati Uniti d'America a Firenze Benjamin Wohlauer.

Il Questore Rossi ed il Colonello Bardy, durante il loro incontro, hanno auspicato di rinsaldare il rapporto costruttivo presente fra le due istituzioni. Medesimo clima amichevole c'è stato nel successivo appuntamento con il sindaco Marco Filippeschi. La manager di Camp Darby ha poi espresso apprezzamento per i buoni rapporti di collaborazione tra base militare e amministrazione, auspicando il mantenimento di un dialogo positivo con le autorità locali anche nel futuro.