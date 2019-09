Vicopisano: in 150 'a passeggio' sul filo della memoria

Una celebrazione del ricordo dell'8 settembre e dell'armistizio molto partecipata, ieri, a San Giovanni alla Vena, un altro passo importante nel percorso della Memoria portato avanti dall'amministrazione comunale di Vicopisano. Circa 150 persone hanno seguito le spiegazioni del professor Giovanni Ranieri Fascetti, passeggiando lungo l'argine dell'Arno, sulle fortificazioni tedesche dell'Arno Stellung e ascoltato le storie tragiche e di resistenza di questa comunità e di questa zona.

"Le prime volte eravamo al massimo dieci persone - dice il sindaco Matteo Ferrucci - domenica è stato davvero emozionante vedere così tanta partecipazione e così tanta attenzione, anche di molti giovani e di famiglie. Mi è tornato in mente un racconto dell'indimenticabile Giuliano Giani, del suo ritorno a casa, quando tutti lo credevano morto e invece era sopravvissuto alla guerra e ai campi di concentramento dove era arrivato a pesare 45 chili. Camminava sull'argine, verso San Giovanni alla Vena, proprio dove domenica pomeriggio camminavamo noi, e lo incontrò una persona che lo conosceva, in un attimo la notizia si diffuse e Giuliano si vide venire incontro, ad abbracciarlo e ad accoglierlo, praticamente tutto il paese".



"Ringrazio l'assessore Fabiola Franchi e il professor Fascetti che hanno organizzato questa importante iniziativa - aggiunge il sindaco - e l'ANPI Vicopisano e il suo presidente, Pasquale Popolizio, per essere sempre presenti e attivi nel tutelare la Memoria e trasmetterla tramite iniziative e incontri".

Gallery