L’assessore al Sociale Gambaccini in visita alla comunità di San Patrignano

Si è tenuta nella giornata di ieri, 9 settembre, la visita alla comunità di recupero di San Patrignano da parte dell’assessore alle Politiche sociali Gianna Gambaccini, accompagnata dai consiglieri comunali Veronica Poli, Brunella Barbuti, Giulia Gambini e da rappresentanti dell’associazione 'Gruppo Il ponte'.

"Da tempo - dichiara l’assessore Gambaccini - con gli amici dell’associazione abbiamo programmato questo viaggio per con l’obiettivo di conoscere da vicino l’esperienza della Comunità di San Patrignano. Oggi questo desiderio si è avverato ed è stata l’occasione anche per prendere contatti e avviare un dialogo con il presidente della Fondazione e con il direttore della struttura sanitaria presente all'interno della comunità. Pur essendo consapevole che San Patrignano è una realtà unica e irripetibile, la mia intenzione è quella di porre le basi sul territorio pisano per istituire un piccolo centro diurno di 'pre accoglienza', coadiuvati dall'aiuto e dalla esperienza dell'associazione 'Gruppo Il ponte' e da altro personale esperto, ovviamente in collaborazione con il Serd".

Durante la giornata, l’assessore Gambaccini e i consiglieri hanno visitato la struttura che ospita più di 1200 ragazzi, all’interno della quale i giovani che hanno iniziato un percorso di riabilitazione possono studiare e lavorare nei vari laboratori allestiti nel centro di recupero. La visita è stata l’occasione per condividere una giornata tipo all’interno della comunità a stretto contatto con i ragazzi ospitati, con i quali hanno pranzato insieme alla loro mensa autogestita.

Il Consiglio Comunale aveva già approvato, nel mese di maggio scorso, la mozione presentata dalla consigliera Giulia Gambini per dedicare una strada o una piazza della città a Vincenzo Muccioli, fondatore della Comunità di recupero per tossicodipendenti di San Patrignano.