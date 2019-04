Il comandante della Legione Carabinieri 'Toscana' in visita a Pisa

Il Generale di Brigata Massimo Masciulli, comandante della Legione Carabinieri 'Toscana', ha visitato stamattina, 11 aprile, il Comando provinciale Carabinieri di Pisa.

Nella caserma di Via Guido da Pisa, intitolata alla memoria della Medaglia d’Oro al Valor Militare, S. Ten. Alfredo Sandulli Mercuro, l’alto ufficiale è stato ricevuto dal comandante provinciale, Colonnello Nicola Bellafante, da tutti gli ufficiali, da una rappresentanza di marescialli, brigadieri, appuntati e Carabinieri e da alcuni appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri.



"Il Generale Masciulli - si legge in una nota del Comando Provinciale - ha riconosciuto l’impegno e l’efficienza dei Carabinieri che operano nell’intera provincia di Pisa che, attraverso la loro fondamentale presenza sul territorio, dimostrano giornalmente spiccate doti di professionalità, non disgiunte da quell’irrinunciabile tratto di umanità verso la gente, facendo così sentire una vicinanza concreta, soprattutto nei momenti di difficoltà o di disagio. Il Colonnello Bellafante, dopo aver a sua volta esposto la situazione generale del Comando Provinciale, con particolare riferimento alle numerose attività di polizia giudiziaria in corso e recentemente concluse, ha espresso un particolare ringraziamento al Generale Masciulli per il sostegno e la vicinanza che il Comando Legione fornisce ai comandi dipendenti".