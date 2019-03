Consiglio Comunale: l'Arcivescovo Benotto in visita pastorale

Monsignor Giovanni Paolo Benotto parteciperà alla prossima seduta del Consiglio Comunale di Pisa del 26 marzo, in Sala Delle Baleari, nell'ambito delle iniziative della Visita Pastorale alla città di Pisa. Tra i doveri di un vescovo, sanciti dal Codice di diritto canonico, c’è quello di visitare periodicamente le varie comunità parrocchiali, estendendo la visita non solamente alle realtà ecclesiali, ma anche a quelle sociali in genere ed economiche, agli ammalati, alle case di riposo, alle realtà lavorative, alle amministrazioni locali.

Ecco quindi l'appuntamento a Palazzo Gambacorti per incontrare il sindaco ed il Consiglio Comunale. La riunione inizierà alla 14.30 e prevederà, dopo i saluti del presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai, l'intervento del primo cittadino Michele Conti. A seguire sarà l'Arcivescovo a parlare al Consiglio Comunale, e attraverso di esso, alla città; poi saranno tutti i Capigruppo a rivolgere il proprio pensiero all'Arcivescovo. La riunione si concluderà con la replica del presule e il saluto finale del sindaco.

L'occasione sarà propizia per far visitare all'Arcivescovo la Sala delle Baleari recentemente restaurata e le sale attigue e i loro affreschi, compreso quello del soffitto nella Sala Rossa rappresentante 'Pisa che rende omaggio a San Ranieri', realizzato dai Fratelli Melani tra il 1723 e il 1726. In un'immagine suggestiva, la città è raffigurata come una donna che, adagiata sulle sponde di un fiume, alza gli occhi verso San Ranieri benedicente.

Successivamente i lavori di questa seduta del Consiglio Comunale proseguiranno con la discussione delle numerose interpellanze. E' prevista la diretta streaming. La prossima seduta del Consiglio Comunale si terrà giovedì 28 marzo, dalle 14.30, sempre in Sala delle Baleari.