Parco San Rossore, in visita il Prefetto: "Più collaborazione per la tutela ambientale"

Il Prefetto di Pisa Giuseppe Castaldo ha visitato ieri, 16 ottobre, la tenuta di San Rossore. Accompagnato dal presidente Giovanni Maffei Cardellini e dal direttore Riccardo Gaddi, ha potuto approfondire la conoscenza dell'ampio territorio amministrato dall'Ente, soffermandosi su alcune delle eccellenze del Parco: l'allevamento allo stato brado di cavalli e dromedari, la villa del Gombo, i prodotti tipici come il miele di spiaggia.

L'incontro ha rappresentato l'occasione di "rafforzare la collaborazione istituzionale per la tutela ambientale di tutto il territorio Parco - scrive l'ente in una nota - che comprende, insieme alla tenuta di San Rossore di proprietà regionale e gestita direttamente dell'Ente, anche le altre tenute (incluse le aree non gestite direttamente ma di proprietà di altri enti pubblici e di privati) che insieme costituiscono un'area di 24mila ettari".