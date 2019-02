Vicopisano, in visita il Prefetto di Pisa: "Attiviamo forme di cittadinanza attiva"

Il Prefetto di Pisa Giuseppe Castaldo è stato in visita ufficiale stamani, 12 febbraio, al Comune di Vicopisano. E' stato accolto dalle forze dell'ordine, dal sindaco Juri Taglioli, dal vicesindaco Matteo Ferruci e dal resto della Giunta, da consiglieri comunali, dal segretario Massimo Brogi e alcuni dipendenti comunali e da alcune associazioni del territorio.

Il tema al centro dell'incontro è stata la sicurezza, reale e percepita, e il rapporto di collaborazione tra l'amministrazione comunale, le forze dell'ordine e la Prefettura. "E' sempre stato buono - ha detto il Taglioli - con le forze dell'ordine ci incontriamo frequentemente e abbiamo sempre avuto costanti contatti e incontri con la Prefettura. Lo scorso anno, a giugno, abbiamo anche sottoscritto, alla presenza dei vertici provinciali delle forze dell’ordine, i 'Patti per l’attuazione della sicurezza urbana e l’installazione dei sistemi di videosorveglianza'. Una collaborazione che si riflette anche sulla sicurezza del territorio, in ogni senso, lo abbiamo verificato anche durante il terribile incendio del settembre scorso".

"La mia visita - ha affermato il Prefetto - ha sia il fine di conoscere i sindaci e gli amministratori, consapevole della grande responsabilità che avete, sia per rendere ancora più forte la nostra collaborazione. Nonostante i numeri ci dicano che i reati sono in calo, sia come tendenza nazionale e provinciale che in questo territorio, dove è stato fatto un ottimo lavoro per la sicurezza, è infatti giusto cercare di fare sempre di più e di dare maggiori risposte anche in termini di sicurezza percepita. Ci sono strumenti validi per questo come la videosorveglianza, fondamentale per la prevenzione e per accertamenti veloci ed efficaci in caso di illeciti, e come la sicurezza di vicinato. E' mia intenzione attivare forme di cittadinanza attiva di questo tipo tramite un protocollo unico per tutta la Provincia e la presenza di osservatori, formati dai Comuni, che segnalino fatti, persone e circostanze sospette alle Forze dell'Ordine".

"Come assessore alla aicurezza - ha spiegato Andrea Taccola - accolgo con entusiasmo la proposta del Prefetto, e lo ringrazio, sulle forme di sicurezza di vicinato, abbiamo già fatto dei passi in tal senso, ma con il coordinamento della Prefettura faremo sicuramente meglio. Anche per quanto riguarda la videosorveglianza l'amministrazione è in linea, abbiamo già attivato i primi due lotti e ora siamo in procinto di attivare il terzo, per coprire tutto il territorio. Non è stato finanziato dal Ministero dell'Interno perché, come spiegatoci dal Ministro Matteo Salvini in una lettera, il nostro Comune, non presenta criticità tali per rientrare in detto finanziamento, ma abbiamo comunque stanziato i fondi necessari in questo bilancio per realizzare il terzo lotto e ultimare questo progetto per la sicurezza di tutto il Comune, per noi essenziale. Anche se i numeri ci tranquillizzano vogliamo, infatti, fare meglio e soprattutto adoperarci perché i cittadini si sentano al sicuro oltre ad esserlo".

Parole importanti e positive da parte del Prefetto anche sull'incendio del monte e sulla bellezza di Vicopisano e delle sue frazioni: "Tornerò per visite istituzionali - ha aggiunto - ma sicuramente anche come turista con la mia famiglia perché questi sono luoghi splendidi, da tutelare. Mi impegnerò a seguire a livello nazionale la vicenda dell'incendio, l'ho fatto presente anche in Comune a Calci, un altro territorio bellissimo e gravemente ferito".