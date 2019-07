Il presidente della Repubblica di Capo Verde in visita a Pontedera

Si è tenuto stamani, 19 luglio, presso la Sala Consiliare del Comune di Pontedera, il ricevimento ufficiale del Presidente della Repubblica di Capo Verde Jorge Carlos Fonseca, accompagnato dall'ambasciatore in Italia dello stesso Paese. Il Presidente dello Stato capoverdiano è stato accolto dal sindaco Matteo Franconi e dalle altre autorità comunali.

L'incontro è stato cordiale e positivo. Il presidente Fonseca ha ricordato quanto sia stata importante l'Italia per la sua terra, italiano fu uno degli scopritori dell'arcipelago e l'Italia ebbe un ruolo nello sviluppo del Paese. Capo Verde è uno stato africano composto da un arcipelago e situato al largo della costa nord-occidentale dell'Africa, nell'Oceano Atlantico. Conta oltre mezzo milione di abitanti e da sempre intrattiene buoni e frequenti rapporti con il territorio anche grazie al coinvolgimento nel grande Festival di cultura lusitana, mediterranea e popolare 'Sete Sois Sete Luas'.

Il presidente Fonseca ha sottolineato come la cultura sia "uno dei modi migliori per creare forti rapporti tra i popoli", si è augurato che si creino gemellaggi tra Capo Verde e questi territori e ha elogiato la città di Pontedera definendola "bella" e "ricca di cultura". "E' una città - ha detto Fonseca - che ha una anima industriale ma ha anche puntato sulla cultura e sulla bellezza". Le autorità cittadine ed il sindaco Matteo Franconi hanno salutato il presidente ringraziandolo e sottolienando come sia importante coltivare rapporti con paesi ricchi di storia, di cultura edi grande umanità.

Il sindaco Franconi ha fatto poi dono al Capo di Stato di una bellissima opera di Babb, Giorgio del Canto, mentre Paolo Grigò gli ha consegnato una sua orginale scultura. Anche il Presidente Fonseca ha consegnato dei doni alla città di Pontedera, tra i quali il mediaglione presidenzale con evidenziati i simboli del Paese africano.