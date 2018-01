Il prefetto Pagliuca in visita in Questura e al Capar

Mattinata di visite istituzionali quella di ieri, 23 gennaio, per il prefetto Angela Pagliuca che si è recata in Questura e al Centro Addestramento Paracadutismo presso la caserma 'Gamerra'.

In Questura il prefetto Pagliuca è stata ricevuta dal nuovo questore Paolo Rossi e ha incontrato i dirigenti, i funzionari e tutto il personale in servizio.

Nel corso dell’incontro il prefetto ha espresso il proprio apprezzamento per l’attività svolta con impegno e senso del dovere e per gli ottimi risultati conseguiti nell’ambito del controllo del territorio. La dottoressa Pagliuca ha inoltre evidenziato come la Polizia di Stato costituisca un imprescindibile presidio di legalità al servizio della cittadinanza, lavorando in sintonia con le altre forze di Polizia per affrontare le criticità del territorio ed operare nel modo più appropriato per governarle.





Nella caserma 'Gamerra' il prefetto è stata accolta dal comandante colonnello Alessandro Borghesi. Il prefetto ha rivolto un saluto ai militari del presidio militare, evidenziando come nel capoluogo pisano esso costituisca un’istituzione di eccellenza per la formazione e l'addestramento dei giovani di leva e degli ufficiali in carriera. Ha sottolineato nel contempo l’importanza del contributo operativo fornito dall’Esercito Italiano con l'operazione 'Strade sicure' per la vigilanza degli obiettivi sensibili del territorio. Il comandante del C.A.P.A.R. ha espresso il proprio ringraziamento al prefetto, rilevando l’importanza delle sinergie interistituzionali al servizio della comunità.

