Ragazzi palestinesi in visita a Palazzo Gambacorti

Questa mattina, giovedì 9 agosto, l’assessore Paolo Pesciatini ha accolto, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, un gruppo di ragazzi palestinesi ospitati dalla Croce Rossa Italiana. È la terza volta che i ragazzi vengono a Pisa.

“Otto anni fa iniziammo un'esperienza con la Mezza Luna Rossa Palestinese - ha detto Antonio Cerrai, presidente provinciale della Croce Rossa Italiana - dopo otto anni siamo già alla terza edizione; i ragazzi provengono da West Bank e da Gaza anche se quest'anno sono venuti solo da West Bank. È un percorso che noi facciamo di conoscenza e di scambio reciproco di esperienza, dando loro l'opportunità di visitare Pisa e altri luoghi d'Italia”.

“Vi ringrazio per la vostra presenza, Pisa vi saluta e vi dà il benvenuto - ha detto l’assessore Pesciatini accogliendo i ragazzi nella Sala Regia di Palazzo Gambacorti - abbiamo la fortuna di vivere in terre bellissime e dobbiamo esserne orgogliosi. Ricordate sempre che al centro della nostra vita devono esserci sempre il rispetto per l’uomo e la comunione tra i popoli e noi oggi siamo qui a testimoniarlo”.

I ragazzi, che sono arrivati a Pisa il 2 agosto, rimarranno fino al 12 agosto e sono ospitati dalla Croce Rossa presso l’Hotel Villa Guelfi di Sant'Anna di Cascina, di proprietà della CRI.