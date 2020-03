Il vescovo di San Miniato in visita alla centrale operativa della Misericordia: "Grazie per il vostro impegno"

"Complimenti per il dono che voi siete per la terra toscana e per quello che state facendo". Sono le parole di incoraggiamento che monsignor Andrea Migliavacca, delegato della Conferenza Episcopale Toscana per la pastorale della salute e vescovo di San Miniato, ha rivolto alle Misericordie della Toscana, visitando la sala operativa regionale di Pistoia, accompagnato da monsignor Franco Agostinelli, correttore nazionale delle Misericordie e don Simone Imperiosi, correttore delle Misericordie toscane. Ad accoglierli c'erano il presidente delle Misericordie della Toscana e delegato nazionale Area Emergenze Alberto Corsinovi e il Direttore delle Misericordie toscane e nazionali Gianluca Staderini.

"La prima parola che vi voglio dire è 'grazie' - ha esordito il vescovo di San Miniato - per la dedizione, per la generosità, per i sacrifici, anche per i rischi che affrontate. Sentivo del problema delle mascherine: certo non è facile lavorare in questo campo senza le dovute protezioni. E per questo il grazie è ancora più grosso perché sul campo voi ci siete".

"La seconda parola è quella della meraviglia. Io sono originario della Lombardia e ho conosciuto la Misericordia venendo in Toscana; fin da subito, ma oggi ancora di più, ho provato meraviglia, per la Misericordia che definirei una realtà 'autentica': autentica nel servizio che vive, nella competenza, nello spendere energia, nel promuovere il volontariato, nell’essere anche uno strumento educativo, perché vivere il volontariato diventa anche promozione ed educazione, soprattutto per i più giovani". "Quindi - ha continuato - complimenti per la Misericordia in Toscana, per quello che è normalmente, ma in modo particolare in questi giorni".

Monsignor Migliavacca, accompagnato dal presidente Corsinovi e dal direttore area emergenze delle Misericordie nazionali Gionata Fatichenti, ha poi voluto visitare, ricevuto dal direttore Piero Paolini referente della Funzione 2 dell’Emergenza sanitaria toscana, la centrale operativa CROSS di Pistoia e la Centrale 118 di Pistoia ed Empoli, salutando tutti gli operatori e ringraziandoli per il compito, particolarmente delicato in questo periodo, che stanno svolgendo con passione e dedizione.