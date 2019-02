'Giornata Galileiana': pieno di visitatori per la festa dedicata allo scienziato pisano

"Una giornata straordinaria per la città che ha saputo dimostrare l’affetto per Galileo Galilei e l’orgoglio di riscoprire tramite lui la grande storia di cui Pisa è stata protagonista". Così Paolo Pesciatini, assessore al turismo del Comune di Pisa, in chiusura della prima edizione della 'Giornata Galileiana' il 15 febbraio scorso, con un programma che intendeva rendere omaggio al grande scienziato nel giorno della nascita.

Il successo di pubblico c’è stato fin dal mattino con le visite guidate ai nuovi percorsi galileiani alla Cittadella, nel pomeriggio con gli oltre mille visitatori lungo le mura di Pisa ad assistere alle repliche degli esperimenti dello scienziato, fino al tutto esaurito a Palazzo Lanfranchi con il concerto di musiche del Seicento dell’Ensemble vocale-strumentale Ecclesia di Pisa Early Music, e alle oltre 300 persone che la sera al Camposanto monumentale hanno assistito alla lettura di un testo goliardico dello stesso Galileo Galilei.

"Avevamo annunciato questa come la edizione 'zero' - continua Pesciatini - come una sorta di prova generale. Ad ogni evento organizzato c’è stata un’altissima affluenza di pubblico, e colgo quindi l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato al successo e quanti, soprattutto tanti pisani, hanno accolto l’invito e celebrato il compleanno di Galilei".

"L’Università di Pisa - ha detto Chiara Bodei, presidente del Sistema museale di Ateneo - ha aderito alla proposta di festeggiare Galileo Galilei, e il successo di questa prima edizione conferma che è stata colta evidentemente un’esigenza sentita, l’affetto profondo che Pisa nutre verso Galilei ha saputo fare da catalizzatore di altre iniziative. Questo ci fa ben sperare per iniziative future"

La Giornata Galileiana, coordinata dal Comune di Pisa, è stata organizzata insieme a: Università di Pisa, Scuola Superiore Normale, Scuola Superiore Sant’Anna, Sistema Museale di Ateneo, Museo della Grafica, Museo degli Strumenti per il Calcolo, Museo degli Strumenti di Fisica, Opera della Primaziale Pisana, Associazione Mura di Pisa, Pisa Early Music, Sacchi di Sabbia.

