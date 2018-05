Mura di Pisa, aperte tutti i giorni: 4mila persone in tour nel weekend

Ha registrato 4mila presenze il primo weekend di apertura definitiva delle Mura di Pisa, gestita dal raggruppamento CoopCulture, Itinera e Promocultura.

Venerdì 18 maggio il taglio del nastro all'apertura quotidiana del monumento con un festa che è stata ridotta a causa del terribile lutto che ha colpito la città di Pisa, con la morte della piccola Giorgia, la bambina di un anno dimenticata in auto dal padre.

Tanti turisti italiani e stranieri hanno scelto di inserire nel loro percorso di visita della città della Torre il camminamento in quota delle Mura, cogliendo l’opportunità di un’inedita prospettiva sulla città. 3,1 km di percorso in quota con quattro punti di salita, di cui tre accessibili anche alle persone con disabilità. A terra un percorso con 3 ettari di verde recuperato compreso il parco delle Concette, pista ciclopedonale di 1.400 metri, videosorveglianza e illuminazione a lampioni e scenografica con 232 led che consente di ammirare anche di notte i tratti di mura e i bastioni riqualificati.

Le Mura, lo ricordiamo, sono visitabili tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 19.00 (dal lunedì prima di Pasqua alla prima domenica di novembre) e dalle ore 10.00 alle 15.30 (da novembre alla domenica prima di Pasqua). In estate, da giugno ad agosto, apertura prolungata fino alle 21.

Disponibili anche visite guidate sia di mattina che di pomeriggio.

Biglietti: 3 euro, 5 euro con app, gratuito per disabili, bambini fino a 8 anni, guide turistiche/accompagnatori. Per i residenti il percorso è gratuito, utilizzabile come percorso pedonale o per camminate sportive in sicurezza.

Un servizio telefonico di informazioni e prenotazioni è attivo tutti giorni dalle 9 alle 19 (sabato e domenica inclusi) a disposizione dei turisti e degli operatori turistici.

Info e dettagli: www.muradipisa.it