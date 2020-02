Salute: visite gratuite per il controllo dei nei

Tornano le visite gratuite per la diagnosi precoce dei tumori della cute per i cittadini di Pisa e provincia. Con il 'Progetto Melanoma', Fondazione Ant offre visite dermatologiche con l’ausilio della dermatoscopia per la diagnosi tempestiva di lesioni sospette e/o neoplastiche. Il progetto si colloca nell’ambito delle campagne di prevenzione oncologica gratuita che Fondazione Ant ha attivato in tutta Italia fin dal 2004 e in Toscana a partire dal 2007.

Venerdì 6 e venerdì 13 marzo saranno disponibili 60 visite dermatologiche gratuite per i cittadini residenti a Pisa e Provincia, che si terranno presso l’Ambulatorio delle Farmacie Comunali di Pisa, situato in via Pardi 7 a Pisa.

Per accedere alle visite è obbligatoria la prenotazione, chiamando il n. 3490693571, soltanto in orario 9.30-13 e soltanto dal 28 febbraio al 5 marzo, escluso weekend e fino ad esaurimento posti. Il programma di visite che continuerà con altre due giornate di visite previste per il secondo semestre del 2020, è stato reso possibile dal contributo di Fondazione Pisa e dalla collaborazione di Farmacie Comunali Pisa.

Per conoscere il calendario mensile delle visite di prevenzione oncologica gratuita di Fondazione Ant in Toscana, è possibile visitare la sezione Prevenzione del sito ant.it/toscana.