Fibromi uterini: per la Festa della donna visite gratuite al Santa Chiara

In occasione della Festa della donna, Onda-Osservatorio nazionale per la salute della donna organizza gli H-open day di ginecologia in tutti gli ospedali che fanno parte del network dei Bollini rosa. Il focus quest’anno sarà sui fibromi uterini e quindi, in circa duecento ospedali in tutta Italia, l’8 marzo verranno offerti servizi gratuiti: consulenze, colloqui, esami strumentali, incontri aperti alla popolazione, info point.

A Pisa, all’ospedale Santa Chiara (Edificio 5 – II piano), verranno effettuate visite ginecologiche ed ecografie pelviche trans vaginali dalle 8.30 alle 13. Verranno anche offerte consulenze riguardo alle opzioni terapeutiche mediche pre-post intervento o in alternativa all’intervento, sul programma prechirurgico e sulla fertilità delle donne con fibromatosi in cerca di gravidanza.

Il servizio è ad accesso diretto (senza prenotazione), fino a saturazione dei posti disponibili.