Visite gratuite per i pisani in Piazza dei Miracoli

Per tutto il mese di giugno 2020 i residenti nella provincia di Pisa potranno visitare gratuitamente i monumenti e i musei della Piazza dei Miracoli di Pisa (Cattedrale, Battistero, Camposanto e Museo dell’Opera), ad esclusione della Torre. Sarà sufficiente presentarsi all’ingresso del monumento con un documento di identità durante l’orario di apertura, dalle 10 alle 17.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dal 30 maggio scorso i monumenti della Piazza hanno riaperto i battenti dopo quasi tre mesi di chiusura imposta dall’emergenza sanitaria. Gli ingressi sono contingentati per rispettare le linee guida dettate dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. In particolare, la Cattedrale potrà accogliere un massimo di 150 persone contemporaneamente, 100 il Battistero, 250 il Camposanto e 100 il Museo dell’Opera del Duomo. Il Museo delle Sinopie è invece momentaneamente chiuso per lavori di manutenzione, ma riaprirà a breve. In tutti i monumenti è necessario indossare la mascherina, l’uso di gel sanificanti presenti all’ingresso e mantenere il distanziamento interpersonale.