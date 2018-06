Santa Maria a Monte, trovato morto accanto alla sua auto: ipotesi pirata della strada

E' stato trovato morto questa mattina, 25 giugno, intorno alle 5.30, accanto alla sua auto lungo la strada, in via Usciana a Ponticelli, nel comune di Santa Maria a Monte. La vittima è un 47enne di Cecina, Vito Marchese. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 ma per l'uomo non c'era più niente da fare.

Avviate le indagini dai Carabinieri. Secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe stato ucciso da un pirata della strada che lo avrebbe travolto appena sceso dalla sua auto. La vettura della vittima è infatti parzialmente danneggiata.