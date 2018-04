E' morto il regista Vittorio Taviani: lutto a San Miniato

San Miniato in lutto per la morte del regista Vittorio Taviani che, insieme al fratello Paolo, ha diretto film che hanno fatto grande il cinema italiano, come Padre Padrone (Palma d’oro a Cannes nel ’77), La Notte di San Lorenzo, Caos e Cesare deve morire (Orso d’oro a Berlino).



Taviani è deceduto a Roma, aveva 88 anni ed era malato da tempo.

Per volontà della famiglia non ci saranno camera ardente né funerali ma il corpo del regista verrà cremato in forma strettamente privata.