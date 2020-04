Volantini contro l'Anpi il 25 Aprile a Montopoli: scatta la denuncia

Volantini che accomunano l'Anpi al Coronavirus, parlando di "nostro onore" contro "la vostra eterna sconfitta", per chiudere con "Noi non abbiamo tradito!". Sono insomma chiari riferimenti fascisti, apparsi ancora più gravi per la data e dove sono stati trovati: il 25 Aprile, nei luoghi delle celebrazioni della Liberazione.

E' successo a Montopoli Valdarno. I volantini sono stati trovati affissi sull'area esterna del circolo Torre Giulia; a Marti, non lontano dal cippo in memoria di Alvaro Fantozzi in via di Musciano e proprio nei pressi del Sacrario dei Caduti, dove si è svolta la celebrazione del Comune. Il sindaco della cittadina, Giovanni Capecchi, ha annunciato ieri 27 aprile su Facebook che "insieme al presidente di Anpi Montopoli - San Miniato - Sez. 'Serafino Soldani', abbiamo presentato denuncia contro ignoti presso il Comando dei Carabinieri per i volantini gravemente offensivi. Un gesto gretto e meschino che offende tutti i cittadini, le istituzioni e la nostra Costituzione, per la quale migliaia di italiane e di italiani hanno dato la propria vita".

"Ancora più grave - insiste - è aver sfruttato l'anonimato per ledere la memoria e il significato di un luogo simbolico, durante il giorno della celebrazione di un anniversario che fa parte della nostra cultura nazionale. A nome mio e di tutta l'amministrazione comunale esprimo piena solidarietà ad Anpi, al suo presidente e a tutte le iscritte e gli iscritti: il vostro coraggio e i vostri valori sono più forti della vigliaccheria".

La consigliera regionale Alessandra Nardini condanna il gesto, parlando di una "retorica patetica e stantia che associa la Resistenza a un tradimento della Patria. Come è tipico dei fascisti si sono mossi di nascosto, con codardia, per provare ad avvelenare la comunità e la vita civile". "Atti di questo tipo - conclude - non possono essere tollerati, per questo il sindaco Giovanni Capecchi e il presidente locale dell'Anpi hanno fatto bene a denunciare l'accaduto".