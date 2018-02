Volantino inneggiante all'Isis, indagini in corso: "Da capire il significato del testo"

Non è un'indagine semplice quella della Polizia per risalire all'autore del volantino che nel pomeriggio di giovedì scorso, 1 febbraio, è stato trovato in uno studio medico di San Giuliano Terme dal personale di servizio. Si tratta di un foglio dattiloscritto in arabo, i cui contenuti sarebbero retoricamente inneggianti all'Isis.

"La traduzione è in corso - ha spiegato il Commissario capo Nocita - l'arabo infatti, così come tutte le lingue, ha numerosi dialetti. Il difficile comunque è capire cosa le frasi, espresse in modo criptico, intendano veramente". Al momento non ci sarebbero testimoni che possano ricordare chi ha affisso il foglio nella bacheca destinata agli annunci.

Mentre gli accertamenti proseguono, con il vaglio delle immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza, la Polizia ha alzato la soglia di attenzione, promuovendo nei giorni scorsi una serie di controlli straordinari del territorio. In uno di questi è stato arrestato domenica sera un presunto violentatore e rapinatore seriale di escort, di passaggio a Pisa prima di lasciare il Paese.