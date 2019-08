Aeroporto: da Ryanair voli extra per Alghero, Bari, Girona e Palermo

Voli extra per la stagione invernale lanciati da Ryanair da Pisa con destinazione Alghero, Bari, Girona e Palermo. Questi voli aggiuntivi sono previsti tra dicembre 2019 e marzo 2020 e sono in vendita già da ora sul sito web Ryanair.com.

La programmazione da Pisa di Ryanair per il 2019 offre 29 rotte, incluse 3 nuove rotte invernali per Bucarest, Bruxelles e Dublino.

Per festeggiare, Ryanair ha lanciato un’offerta a partire da soli 14,99 euro, per viaggiare fino a fine ottobre, valida per prenotazioni entro la mezzanotte di domenica (4 agosto), solo sul sito Ryanair.com.

“L’apice della calura estiva è il momento perfetto per iniziare a sognare una pausa invernale rinfrescante e Ryanair è lieta di lanciare i voli extra da Pisa ad Alghero, Bari, Girona e Palermo da dicembre 2019 a marzo 2020" ha sottolineato Chiara Ravara della compagnia aerea irlandese.

“Le novità annunciate da Ryanair confermano l’importanza della collaborazione tra Toscana Aeroporti e una delle compagnie più importanti come Ryanair - affermano dall'azienda che gestisce il 'Galilei' - siamo estremamente soddisfatti dell’incremento delle frequenze previsto per la stagione invernale 2019/2020, che fornirà ulteriore capacità attrattiva alla nostra Regione e nuove possibilità di collegamento ai nostri passeggeri in uscita”.