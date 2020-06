Aeroporto, il sindaco: "Alitalia mi ha garantito che il volo per Roma resterà a Pisa"

"Ho parlato con i vertici di Toscana Aeroporti e anche con un funzionario di Alitalia, i quali mi hanno assicurato che il volo Pisa-Roma rimarrà". E' quanto riferito lunedì 15 giugno, in Consiglio Comunale, dal sindaco Michele Conti che ha risposto ad un question time del consigliere Giovanni Pasqualino (Lega). Un documento presentato dopo il comunicato di Alitalia in cui la compagnia aveva annunciato di trasferire dal primo luglio il collegamento giornaliero per Roma dall'aeroporto di Pisa a quello di Firenze. Una scelta "non tanto della società aeroportuale - ha detto Conti - ma di Alitalia. Una decisione peraltro poco comprensibile visto che da Firenze a Roma si va con il Freccia Rossa in un'ora e mezzo".

Sulla ripartenza dello scalo pisano dopo lo stop determinato dal Coronavirus Conti ha affermato che "sarà necessario premere parecchio perché non sarà semplice. La Regione si è resa disponibile a un piano di aiuti. Non bisogna mai dimenticare che alcuni di questi voli sono un po' 'drogati' visto che vengono attivati dietro contributi alle compagnie aeree versati dagli stessi aeroporti".

Il sindaco ha quindi annunciato di aver chiesto a Toscana Aeroporti un incontro per fare il punto sugli investimenti aeroportuali sulla struttura: circa 65milioni di euro, che sarebbero dovuti partire nell'estate 2019. "Sono stati fatti un po' di lavori - ha detto Conti - ma mancano ancora molti investimenti importanti e dobbiamo capire quale sarà l'evoluzione anche alla luce del lockdown. Dobbiamo continuare a presidiarlo e fare più massa critica a livello di enti pubblici, al di là del colore politico, e per questo mi rivolgo in particolare ai colleghi sindaci e alla Camera di Commercio".