Da Pisa a Helsinki: al 'Galilei' un nuovo volo targato Norwegian

Un nuovo collegamento in arrivo dall'aeroporto di Pisa. La compagnia aerea Norwegian ha annunciato infatti l’avvio di una nuova rotta alla volta di Helsinki. Dal 6 aprile 2019, infatti, il vettore collegherà il 'Gallileo Galilei' con la Finlandia, con tariffe a partire da 62,40 euro, tasse incluse.

Con il nuovo volo salgono così a 4 i collegamenti in partenza dallo scalo toscano firmati Norwegian: a bordo degli aeromobili del vettore è, infatti, possibile decollare anche verso Stoccolma, Oslo e Copenaghen.



“Siamo davvero felici di annunciare questa nuova rotta che, dalla prossima estate, permetterà di volare comodamente da Pisa a Helsinki senza scali e con tariffe low cost - ha dichiarato Amanda Bonanni, sales executive Norwegian in Italia - con il nuovo collegamento scendiamo in pista a Pisa con un poker di rotte verso le capitali nordiche per un’offerta complessiva di circa 118.000 biglietti”.



Nel periodo di più intenso traffico, le rotte da Pisa per Copenaghen e Oslo saranno disponibili fino a sei volte a settimana (da lunedì a sabato), mentre sarà possibile decollare due volte a settimana (ogni martedì e sabato) verso Stoccolma e una verso Helsinki (tutte le domeniche).