Ryanair: nuovi voli per la Grecia e Norimberga

Ryanair ha annunciato due nuove tratte dall'aeroporto Galilei di Pisa per la programmazione estiva 2019. Si potrà raggiungere, a partire da aprile, la città greca del Peloponneo Kalamata e Norimberga, in Baviera, Germania. La frequenza dei voli sarà di due collegamenti settimanali.

"Per festeggiare - ha affermato John F. Alborante, Sales & Marketing Manager Italia di Ryanair - siamo mettendo in vendita posti a partire da 9,99 euro per viaggiare fino a marzo 2019, prenotabili fino a sabato (22 dicembre). Poiché questi posti andranno a ruba, consigliamo ai clienti di accedere oggi stesso al sito Ryanair.com e non lasciarseli scappare".

I clienti possono prenotare le vacanze approfittando anche di tariffe più basse per i bagagli: 25 euro per il bagaglio da 20 kg e 8 euro per il bagaglio da 10 kg.