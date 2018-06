Aeroporto 'Galilei': torna il collegamento per Palma di Maiorca

Torna all'aeroporto 'Galilei' di Pisa il volo verso Palma di Maiorca che sarà riattivato da Volotea, la compagnia aerea che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, mercoledì 27 giugno per un totale di 5.700 posti in vendita. Il collegamento sarà disponibile con due frequenze settimanali, mercoledì e domenica, fino a metà settembre.

E per la gioia dei viaggiatori toscani, il vettore ha già riattivato anche i collegamenti alla volta di Bordeaux (ogni giovedì e domenica) e Nantes (ogni giovedì e domenica). Inoltre, quest’anno Volotea ha inaugurato una nuova rotta in partenza dal 'Galileo Galilei' alla volta della splendida Tolosa (giovedì e domenica).

Volotea scende in pista a Pisa con 61.600 posti in vendita, incrementando del 54% la sua capacità di trasporto rispetto allo scorso anno. Inoltre, presso lo scalo pisano, Volotea ha registrato nei primi 5 mesi del 2018 (gennaio-maggio) un load factor dell’84% e un tasso di raccomandazione del 91,9%: ciò significa che più di 9 passeggeri su 10 consiglierebbero il vettore ad amici e conoscenti.

“Dopo il successo della scorsa estate, riattiviamo con grande piacere il volo verso Palma di Maiorca - ha commentato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe - anche quest’anno, a bordo dei nostri aeromobili, i passeggeri pisani potranno raggiungere l’isola spagnola per concedersi una vacanza in questa perla del Mediterraneo. Sole, mare e splendide spiagge sono a portata di mano per i viaggiatori toscani grazie ai nostri voli sempre comodi diretti e veloci”.

“Con la ripresa del collegamento con Palma di Maiorca, si completa l’offerta per il 2018 di Volotea da Pisa - dichiarano da Toscana Aeroporti - la Spagna si aggiunge quindi alle 3 destinazioni francesi servite dalla Toscana. Una partnership consolidata quella con il vettore che è presente in Toscana dal 2013”.