Aeroporto: si vola a Tolosa con Volotea

E' decollato pochi giorni fa, il 12 aprile, il nuovo volo internazionale in partenza dal Galileo Galilei alla volta di Tolosa operato da Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa.

Due sono le frequenze settimanali per la città francese, giovedì e domenica. La destinazione si aggiunge al collegamento con Bordeaux operativo dal 5 aprile, sempre con due frequenze settimanali (mercoledì, domenica), mentre dovrà attendere ancora qualche giorno chi desidera raggiungere Nantes e Palma di Maiorca, le cui ripartenze sono in calendario rispettivamente per il 19 aprile con due voli (giovedì, domenica) ed il 27 giugno ancora per due tratte settimanali (mercoledì, domenica).

"Dopo il successo dell'estate scorsa - commenta Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Volotea in Italia - siamo davvero felici di ritornare a volare da Pisa. Con la novità di Tolosa, salgono a 3 le destinazioni francesi raggiungibili dal Galileo Galilei con i nostri voli comodi e sempre diretti: per la prossima estate, i passeggeri potranno scegliere se volare verso Bordeaux, alla scoperta della regione di uno dei vini più famosi al mondo, verso Nantes, per visitare la Valle delle Loira, oppure alla volta di Tolosa, la 'Città Rosa', ricca di fascino e storia. Per chi invece alla cucina francese, preferisce paella e sangria, da giugno riparte il collegamento con le isole Baleari, più precisamente con Palma di Maiorca, un'isola paradisiaca lambita dal Mar Mediterraneo".

Per supportare il territorio e dare visibilità alle bellezze artistiche locali, la low-cost, lo scalo pisano e la Camera di Commercio di Pisa, hanno unito le forze, organizzando un media trip che ha permesso ad alcuni giornalisti francesi di Tolosa di visitare le 'Terre di Pisa': "Con questo media trip - afferma Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio di Pisa - puntiamo ad accrescere oltralpe la conoscenza delle 'Terre di Pisa': una destinazione turistica sulla quale stiamo lavorando da oltre un anno assieme a 300 imprese, alle amministrazioni locali e alle associazioni di categoria. Nei quattro giorni di permanenza, i giornalisti francesi hanno avuto modo di fare un'esperienza a tutto tondo dalla città di Pisa ai Borghi più segreti vivendone le diverse sfaccettature fatte di arte, cultura e vita all'aria aperta, senza perdere l'occasione di gustarne i sapori più veri come il tartufo, l'olio, il vino, i salumi ed i formaggi. Si tratta di un'azione importante non solo perché la Francia è il terzo paese di provenienza dei nostri turisti, ma anche perché è stata realizzata facendo sinergia con un'infrastruttura fondamentale per il turismo come l'Aeroporto Galilei".

Per Marco Carrai, Presidente di Toscana Aeroporti, "consolidare il rapporto con Volotea rappresenta per tutti un grande successo sia in termini di outgoing che di incoming. Tolosa è l'ennesima meta che si aggiunge al portafoglio delle destinazioni di Toscana Aeroporti: ringraziamo Volotea, convinti che il nostro rapporto non potrà che rafforzarsi sempre di più".