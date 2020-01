Volterra capitale della cultura: 126 giovani hanno risposto alla chiamata

Si chiude con 126 candidature presentate la call lanciata dal Comune di Volterra insieme al Comitato Promotore per la selezione di 21 giovani che, in un 'Living Lab' di quattro giorni (6-10 febbraio 2020), daranno vita al concept e al programma di attività previsto per la candidatura di Volterra Capitale Italiana della Cultura 2021.

Nello specifico, sono 23 le ragazze e i ragazzi di Volterra, 26 toscani e 77 provenienti dal resto dell’Italia. "E' un risultato straordinario - afferma il sindaco di Volterra Giacomo Santi - sapere che un numero così elevato di giovani abbia interesse a immaginare e progettare il futuro di Volterra è motivo di orgoglio per la nostra città e per tutto il territorio. Abbiamo messo in campo un vero processo partecipativo culturale. Sono grato alla visione innovativa e lungimirante del nostro direttore di candidatura Paolo Verri".

"Al di là di ogni esito finale sulla competizione tra città - aggiunge Massimiliano Zane, progettista culturale, che sarà alla guida del 'living lab' - si può dire che già così siamo davanti a un successo dell’intera operazione Volterra. Un tale impegno e una così bella e sincera volontà di partecipazione è senz’altro un segnale importante: dimostra come i ragazzi e le ragazze abbiano volontà e voci forti e chiare che sta a noi non solo ascoltare, ma soprattutto incoraggiare".

L’idea di Volterra è mettere al centro della candidatura l'accoglienza di persone, idee e progetti per condividere spazio, conoscenza e valori, aprendosi al mondo: per questo i 21 giovani (divisi in 7 volterrani, 7 toscani e 7 provenienti dal resto d’Italia) saranno invitati a vivere la città accolti nelle case delle famiglie residenti, a scoprire la sua storia e il suo patrimonio.