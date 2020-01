Volterra, gara di solidarietà per aiutare il micio Tempesta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Gara di solidarietà per Tempesta, micio di quattro anni di Volterra che qualche mese fa è stato gravemente aggredito da un cane, compromettendo l'utilizzo delle zampe posteriori. Dopo un primo momento, in cui si pensava che il gatto non ce l'avrebbe fatta, il dottor Massimo Petazzoni - medico veterinario specializzato in ortopedia - ha accettato di operare Tempesta: il trapianto d'osso ha funzionato e il micio potrà continuare a vivere felicemente su tre zampe. L'intervento, tuttavia, è stato particolarmente delicato e ha comportato costi non indifferenti. Per questo, con l'aiuto dell'amico Vituzzo, micio randagio adottato da due ragazze milanesi e mascotte di tutti i gatti "diversamente abili", è stata indetta una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma di crowdfunding e social innovation Produzioni dal Basso. La campagna, che ha un obiettivo complessivo di 3.000 euro, servirà ad aiutare la famiglia di Tempesta a far fronte ai costi per l'operazione e, soprattutto, per la degenza del micio presso la clinica veterinaria del dottor Petazzoni. Una storia che tocca il cuore, per aprire il nuovo anno all'insegna della solidarietà. Per contribuire alla campagna di crowdfunding su Produzioni dal Basso: https://www.produzionidalbasso.com/project/forza-tempesta/