Volterra, nasce la nuova sala operativa della Protezione Civile

Il Comune di Volterra è al lavoro per creare la nuova sala operativa di Protezione Civile nella scuola media Jacopo da Volterra nella sede degli ex locali del Centro di restauro della carta che adesso si trovano in Via Roma. Da tempo i locali sono stati lasciati dall'attività di restauro che è andata ad impreziosire il centro storico. Gli spazi erano da tempo abbandonati. Al momento sono già stati realizzati i lavori per rimuovere infiltrazioni, acquisiti alcuni arredi ed un generatore, ed è in corso la pianificazione dei prossimi passaggi. "La città - spiega il Sindaco Marco Buselli - aveva bisogno di una sala operativa dedicata, anziché l'utilizzo di ambienti promiscui, posti all'interno di edifici storici come l'ultimo piano di Palazzo dei Priori o l'Ufficio Tecnico in Palazzo Pretorio. Abbiamo anche trovato un accordo con le associazioni di volontariato che saranno fondamentali nella gestione del sistema di Protezione Civile assieme al Comune e alle Forze dell'ordine".

La Sala operativa disporrà di ambienti adeguati, a piano terra, con un'organizzazione degli spazi funzionale alla gestione delle emergenze. "E' nostro intento rafforzare e strutturare al meglio - conclude Buselli - il sistema di Protezione Civile, a partire dalla sensibilizzazione della popolazione, vero e proprio fattore di crescita e di sviluppo della capacità di resilienza di una comunità".